* государство" — запрещённая в России организация

Лондон, 23 мая, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за террористический акт на стадионе «Манчестер-Арена». Об этом сегодня, 23 мая, пишет Kronen Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Издание ссылается на видеозапись, появившуюся в интернете, на которой мужчина с полностью закрытым лицом говорит, что теракт организовала группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На виде мужчина держит плакат с надписью «Манчестер».

Эксперты уже выражают сомнение в достоверности записи. На подобных видеозаписях террористы не скрывают свои лица. Кроме того, видеозапись была плохого качества и размещена в мобильном приложении Telegram и на специальной платформе Liveleak.

Неизвестный на видеозаписи утверждает, что теракт в Манчестере — это месть ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за участие Великобритании в антитеррористической операции на Ближнем Востоке.

Он утверждает, что жертвами теракта стали 30 человек, 70 получили ранения. Неизвестный угрожает другим европейским странам новыми атаками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным СМИ, его зовут Салман Абеди и ему было 23 года.

По данным полиции, в результате теракта погибли 22 человека, 59 получили ранения. Восемь человек числятся пропавшими без вести.