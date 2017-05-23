Великий Новгород, 24 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Поручение в адрес Минтранспорта дал вице-премьер Игорь Шувалов на основании беседы с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Как поясняет Минина, отсутствие аэропорта сильно осложняет жизнь региона, впрочем, аэропорт уже начинает постепенно возрождаться, и вторая жизнь у него появится. Такие слова сильно расходятся с практикой: в 2009 году аэропорт реконструировать так и не удалось, в 2012-м история повторилась, да и потом бывший губернатор Сергей Митин не продвинул дело. А на упреки ответил философски, сведя, по сути, свою аргументацию к предложению об аэропорте забыть.

User№101 Аэропорт «Кречевицы»

Что же касается Андрея Никитина, то и ему мысль о восстановлении аэропорта не показалась вдохновляющей: виновато конкурентное питерское «Пулково».

«Пулково» новгородцы сейчас и используют. А будет ли в городе собственный аэропорт — покажет время. Может, проще поверить в другие «прожекты» типа новгородского автопрома или конной полиции.

Подробности о злоключениях новгородского аэропорта читайте в материале «Нью-Васюки» новгородской авиации: «Кречевицы» вновь пытаются оживить».

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