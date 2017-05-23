Рим, 24 мая, 2017, 01:31 — ИА Регнум. В 1929 году итальянские фашисты делают широкий жест навстречу Ватикану, закрепив его статус как самостоятельной политической единицы и продвигая католические учреждения в армии и образовании. В благодарность за это Ватикан утверждает отношение к фашистским государствам как к желательным — по сравнению с «неправильной» язычески-нацистской Германией.

Католическое духовенство и нацистские чиновники — Йозеф Геббельс (справа) и Вильгельм Фрик (левее). Между 1933 и 1945 гг

15 мая 1931 года папа Пий XI подписывает энциклику Quadragesimo Anno, обличающую социализм как учение, в корне противоречащее христианству. Папский престол одобрил таким образом подобие гражданской войны, развернувшейся по всей Европе в 20—30-х годах и имевшее своей целью истребление социалистов и коммунистов. Борьба с социализмом требовала выдвижения собственных «позитивных» программ. Одной из них стала разработка Игнаца Зейпеля, федерального канцлера Австрии в 1922—1924 и 1926—1929 годах, предлагавшего возврат к подобию средневековых корпораций.

Все эти попытки привести фашизм к благопристойному виду были железной рукой задушены Гитлером, осуществившим аншлюс Австрии и закрепившим союзническую зависимость Италии. Заигрывание с антисоциалистами обернулось для Ватикана потаканием нацистам.

Подробности читайте в статье «Как папа Пий XI боролся с социализмом и нацизмом».

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