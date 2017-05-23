Женева, Швейцария, 23 мая, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Представитель Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус займет пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам третьего тура голосования 23 мая, сообщает RT.

US Mission Geneva Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Голосование по кандидатуре нового главы Всемирной организации здравоохранения проходило в Женеве за закрытыми дверями.

Стоит отметить, что за задолженность по взносам в ВОЗ к голосованию не были допущены Украина, Коморские острова, Сомали и ЦАР.

Во втором туре борьбу за должность главы ВОЗ продолжили представитель Великобритании Дэвид Набарро и кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус.

Во втором туре победитель выборов не смог набрать две трети голосов стран-членов ВОЗ. Поэтому состоялся третий раунд, для победы в котором достаточно было набрать простое большинство голосов.

Тедрос Аданом Гибреисус выиграл третий тур выборов, получив 133 голоса. Кандидат от Великобритании набрал 50 голосов.

Тедрос Аданом Гибреисус в 2005—2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.

Он официально вступит в должность генерального директора ВОЗ 1 июля 2017 года.