Киев, 23 мая, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Сербский актер Гойко Митич, знакомый широкому зрителю по его исполнению ролей индейцев, 22 мая попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Bundesarchiv, Bild Гойко Митич. 1969

Митича традиционно обвиняют в «незаконном пересечение государственной границы Украины», а также «в отрицании российской агрессии». В вину ему ставят посещение кинофорума «Золотой витязь», который прошел в Севастополе в мае 2017 года.

По мнению администрации сайта, таким образом Гойко Митич способствует успеху российских пропагандистских мероприятий в Крыму, который, как считают украинские националисты, оккупирован Россией.

Напомним, в базу сайта «Миротворец» попадают лица, которые, по мнению администрации, нарушают законы Украины, посещают Крым и не согласны с позицией властей Украины по вопросу статуса полуострова.

В мае в базу данного ресурса попали такие известные артисты и музыканты, как Юрий Куклачев, Игорь Бутман, Николай Цискаридзе, Леонид Агутин и Михаил Боярский.

В черный список украинских националистов попала даже гражданка из США Вейхель Кимберли, являющаяся представительницей Центра гражданских инициатив США, которая побывала в Крыму в составе делегации от данной организации.