Женева, Швейцария, 23 мая, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Делегаты, министры здравоохранения и другие посланники высшего уровня, проголосовали за кандидатуру Гебрейесуса в третьем и заключительном туре голосования.

US Mission Geneva Флаг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Читайте также: ВОЗ: Мир лучше подготовлен к «неизбежной» вспышке лихорадки Эбола

За эфиопского кандидата проголосовали 133 человека, 50 делегатов отдали свой голос в поддержку специального посланника ООН Дэвида Набарро (Великобритания).

Напомним, всего на пост генерального директора ВОЗ было выдвинуто три кандидатуры, включая бывшего министра здравоохранения Пакистана Санью Ништар.

Маргарет Чен, возглавлявшая ВОЗ на протяжении 10 лет, покинет свой пост 30 июня.

Генеральный директор ВОЗ обладает значительными полномочиями в установлении медицинских приоритетов, которые затрагивают миллиарды людей, когда кризисы, включая вспышки заболеваний, приобретают масштабы глобальных чрезвычайных ситуаций.