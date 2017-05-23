Вашингтон, 23 мая, 2017, 20:43 — ИА Регнум. «Новую пищу для размышлений подбросила The Washington Post, сообщившая поздно вечером в понедельник, 22 мая, об имеющейся в ее распоряжении информации, что «два высокопоставленных чиновника спецслужб подверглись давлению со стороны Дональда Трампа, предлагавшего им отказаться дать показания об имевшихся контактах его команды с Москвой, — утверждает вашингтонский корреспондент испанского издания Жоан Фаус. — Под двумя высокопоставленными чиновниками подразумеваются глава АНБ Майкл Роджерс и директор Национальной разведки Дэниел Коутс».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Белый дом не подтвердил откровение, выложенное американским СМИ на всеобщее обозрение, — размышляет автор. — Это позволяет предположить, что здесь нет дыма без огня, и потому, скорее всего, контакты с Москвой у «трампистов» в предвыборный период были, хотя это пока и не доказано. Но снежный ком подозрений увеличивается».