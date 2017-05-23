Тбилиси, 23 мая, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 23 мая принял премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, который находится с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы безопасности, двустороннего сотрудничества и развития экономических взаимоотношений. Бинали Йылдырым подтвердил Георгию Маргвелашвили, что Турция всегда будет поддерживать интеграцию Грузии с НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам президента Грузии, обе страны связывает множество очень интересных инициатив, которые способствуют как двустороннему, так и региональному сотрудничеству. По оценке обеих сторон, это сотрудничество развивается очень успешно и динамично.

Георгий Маргвелашвили выразил турецкому премьеру благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и назвал Турцию важнейшим партнером Грузии.

Как заявил после встречи секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе, у Грузии и Турции очень активная повестка дня, а нынешний визит премьера Турции важен еще и тем, что совпал с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и празднованием Дня независимости Грузии, который отмечается 26 мая.

«Кроме того, члены НАТО готовятся к саммиту в Брюсселе, и исходя из этого любые встречи с высшими должностными лицами стран альянса для нас крайне важны. Турция очень активно поддерживает интеграцию Грузии с НАТО. На Варшавском саммите была четко выделена проблематика безопасности в Черноморском регионе. А Турция вносит в решение этих проблем очень большой вклад. Кроме того, Турция активно участвует во всех тех реформах, которые Грузия проводит в рамках «существенного пакета» НАТО (присвоенного Грузии на Уэльсском саммите альянса, — ИА REGNUM ). Это крайне важно для интеграции Грузии в НАТО», — заявил Пхаладзе.

Как сообщалось ранее, делегация Турции во главе с премьером прибыла в Тбилиси 22 мая вечером. 23 мая состоялась встреча премьеров Грузии и Турции в формате один на один, после чего прошло второе заседание грузино-турецкого Совета по стратегическому сотрудничеству, по итогам которого был подписан ряд документов. Первое заседание Совета состоялось в июле 2016 года в ходе визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Турцию.