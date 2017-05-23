Вашингтон, 23 мая, 2017, 20:35 — ИА Регнум. США втрое урежут объемы финансовой помощи Украине в 2018 году, сообщает опубликованный проект бюджета Госдепа США на 2018 финансовый год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

В частности, речь идёт о выделении Украине в 2018 финансовом году $203,7 млн по сравнению с $667 млн в 2016 году.

При этом стоит отметить, что в опубликованном проекте не указывается, на какие цели планируется направить эти деньги.

Стоит отметить, что ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало о планах руководства США отказаться от безвозмездного выделения денег на военные потребности ряда стран, в числе которых числилась и Украина.

Помимо Украины, вопрос американского финансирования затронет Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбию, Филиппины и Вьетнам. При этом безвозмездная помощь на военные нужды сохранится для Израиля, Египта и Иордании.

Как сообщало, официальные киевские власти продолжают просить у Белого дома официальных поставок «летального» оружия, заявляя, что оно необходимо Киеву для борьбы с «российской агрессией».