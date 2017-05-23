Киев, 23 мая, 2017, 21:16 — ИА Регнум. В Донбассе активизировались спорадические перестрелки с применением РСЗО «Град», тяжелой артиллерии, танков, минометов, вооружения БМП и другого оружия. Донецкое направление остается наиболее «горячей точкой». Об этом 23 мая заявляют спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герои

Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера подразделения ВСУ 62 раза нарушили режим прекращения огня.

«На Донецком направлении зафиксировано 43 нарушения. Обстрелам подвергались населенные пункты: Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Спартак, Ясное, Докучаевск, аэропорт, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. При этом противник выпустил 20 реактивных снарядов РСЗО «Град», 174 артиллерийских снаряда калибра 122 и 152 мм, 78 танковых снарядов и более 700 мин, из них 465 единиц 120-мм калибра», — уточнил Басурин.

Он сообщил, что в результате обстрелов ВСУ Яковлевки ранение получил мирный житель Роман Зуев 1977 г. р. Повреждения разной степени получили пять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

По данным НМ ДНР, в результате обстрелов один боец ДНР получил ранения. Басурин считает, что украинские силовики усилили интенсивность обстрелов в преддверии встречи в Минске участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. При этом Басурин настаивает, что 22 мая все же был артобстрел Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) со стороны ВСУ.

«Нашей разведкой установлено, что вчерашний обстрел Авдеевского коксохимического завода был целенаправленным и велся с позиций 72-й омбр. При этом для снятия ответственности за совершенные преступления украинская сторона попыталась переложить свою вину на силы ДНР, сделав ряд лживых заявлений о причастности к этому обстрелу наших подразделений. После обстрела Авдеевского коксохимического завода с позиций 72-й бригады огонь открылся уже с территории самого завода по району населенных пунктов Республики с применением спрятанных там украинской стороной артиллерийских орудий», — сказал Басурин.

Напомним, 22−23 мая украинская сторона опровергла информацию об артобстреле АКХЗ. По данным украинского штаба АТО и гендиректора завода Мусы Магомедова, прошлой ночью завод не подвергался артобстрелам. Более того, вчера завод запустил в работу ранее остановленные печи. Этот процесс сопровождался вспышками огня. Именно поэтому представители ДНР могли подумать, что на заводе было возгорание в результате артобстрела. При этом ни штаб АТО, ни Минобороны Украины, ни дирекция АКХЗ не обвиняли ДНР во вчерашнем артобстреле предприятия.

Спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 80 боеприпасов, совершив четыре нарушения режима тишины.

«Всего по территории республики было выпущено 82 мины и снаряда», — сказал Марочко.

Он сообщил, что подразделения 24-й бригады ВСУ и погранслужбы Украины приведены в повышенную степень боевой готовности в связи с исчезновением офицера высшего командного состава украинской армии.

«По данным нашей разведки, 21 мая 2017 года установлено приведение в повышенную степень боевой готовности подразделений 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, а также других служб и подразделений в связи с исчезновением должностного лица высшего командного состава штаба группировки. Кроме того, выявлено прибытие командира 53-й отдельной механизированной бригады Грузевича на передовые позиции бригады для подготовки подразделений к работе главной инспекции Министерства обороны Украины», — рассказал Марочко.

По его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впервые за долгое время отметили военнослужащих Народной милиции, которые помогли вернуть миссии беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Представители СММ ОБСЕ наконец-то заметили оказываемую миссии помощь и содействие Народной милицией республики. Так, в пресс-службе Миссии рассказали, что представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики помогли наблюдателям миссии ОБСЕ вернуть утерянный у линии соприкосновения в Донбассе беспилотный летательный аппарат», — уточнил Марочко.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР проинформировал, что взрывотехники ЛНР уничтожили неразорвавшийся кассетный элемент боевой части снаряда 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», обнаруженный на железнодорожном перегоне «Родаково-Славяносербск».

"На перегоне станций «Родаково-Славяносербск» возле железнодорожного полотна обнаружен кассетный элемент системы залпового огня «Смерч» с поврежденным взрывателем. Выездом на место происшествия сотрудниками взрывотехнической службы Министерства внутренних дел боеприпас уничтожен на месте. Пострадавших нет. В случае, если вы обнаружили взрывоопасный предмет, не проявляйте излишнее любопытство и не трогайте подозрительную вещь руками. Немедленно сообщите о находке по телефону 101, 102 или в ближайшее подразделение полиции», — напомнили жителям ЛНР в ведомстве.

23 мая спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо — получили ранения».

Он сообщил, что на Донецком направлении боевые действия продолжались почти круглосуточно. Наиболее напряженная ситуация остается на участке фронта Каменка — Авдеевка — позиция «Шахта Бутовка» и район Опытного (под контролем ВСУ). Мотузяник отметил, что вчера войска ДНР обстреляли украинские войска в Опытном из РСЗО «Град», а позицию «Шахта Бутовка» — из установки «Град-Партизан».

"Враг также применял гранатометы различных систем и вооружения на БМП. Всего за этот промежуток времени по позициям ВСУ вблизи Авдеевки было выпущено около 110 мин различных калибров», — уточнил Мотузяник.

Полковник добавил, что на Луганском направлении ВС ЛНР осуществили по одному обстрелу позиций ВСУ в Новотошковке, Новозвановке и Троицком. В 20.00 войска противника обстреляли Станицу Луганскую и её окрестности из стрелкового оружия, а Малиново — из гранатометов.

По словам Мотузяника, на Мариупольском направлении боевые действия продолжаются на участке фронта Павлополь — Широкино, а также в Марьинском и на севере Волновахского района.

«Около шести часов «оккупанты» провели минометный обстрел средней интенсивности по Павлополю. Вчера на Мариупольском направлении состоялось 29 обстрелов со стороны врага — четыре из тяжелого вооружения», — добавил Мотузяник.

Также вечером, 23 мая замглавы Нацполиции Украины, руководитель украинской полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин проинформировал, что вечером ВС ДНР обстреляли из «Градов» старую часть Авдеевки. При этом один мирный житель получил ранение в голову. По данным Нацполиции, снаряды попали, по меньшей мере, в два дома на ул. Колосова и Лермонтова. На месте обстрела работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

В то же время украинский журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Фейсбук сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись на километр вперед на Светлодарской дуге, в районе Дебальцево.

«Еще один клочок земли отбит. В районе Светлодарской дуги украинские военные продвинулись вперед почти на километр», — написал Цаплиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил, что Киев не планирует решать конфликт в Донбассе с помощью военной силы. Он отметил, что в ближайшем будущем правительство примет решения, которые позволят вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины дипломатическим путем.

Напомним, в сентябре 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором, 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск.