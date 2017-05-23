Петрозаводск, 23 мая, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Сегодня в Петрозаводске врио главы Карелии встретился с представителями финского бизнеса. В основном, в правительстве республики собрались предприниматели, занимающиеся заготовкой и обработкой карельского леса.

Говорили о планах и проблемах. В частности, руководитель двух частных компаний у южной границы Карелии с Финляндией Марина Шарапова попросила Артура Парфенчикова повлиять на работу Россельхознадзора.

«Серьезные сложности и большие издержки связаны с оформлением разрешительных фитосанитарных сертификатов на продукцию, — отметила предприниматель. — Например, таможня сегодня делает все, чтобы экспорт оформлялся максимально быстро, применяет различные новейшие технологии. Сроки оформления деклараций значительно ускорились. Одновременно фитосанитарные сертификаты лесоперерабатывающие предприятия должны иметь в стопроцентном объеме приблизительно в течение полутора недель до экспорта. Мы очень рассчитываем на то, что вы обратите на это внимание».

Врио главы Карелии обещал разобраться. «Я рассмотрю ваше обращение. Мы сегодня должны снять любые барьеры, которые, скажем так, абсолютно излишни с точки зрения вашей работы», — заявил Артур Парфенчиков.

Также исполняющий обязанности руководителя региона пригласил соседей активно сотрудничать в сфере бизнеса. В частности, Финляндия и Карелия сегодня активно развивают туризм — Артур Парфенчиков предложил финнам вкладываться в развитие этой отрасли в Беломорском районе республики. Также он предложил создать совет при главе региона по иностранным инвестициям и наметил первую встречу летом этого года в карельском поселке Вяртсиля. Отметим, что иностранную делегацию возглавлял руководитель петрозаводского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Туомас Киннунен.