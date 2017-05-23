Лондон, 23 мая, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подтвердил в разговоре с корреспондентом издания The Sunday Times о перспективах грядущих переговоров между Брюсселем и Лондоном об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС, что «лучшим вариантом, конечно, будет договоренность между сторонами, достигнутая на основе чувства взаимного уважения. Однако нельзя исключать и возможность возникновения ситуации, когда Лондон примет решение покинуть Евросоюз вообще не подписывая никакого соглашения».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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«Британия не только производит впечатление государства, способного выжить в одиночку, но и действительно является таковым. И потому у нас нет оснований с дрожью ожидать «приговора» со стороны Брюсселя, сколько мы ему должны за выход. Наоборот, есть основания настаивать на нашем видении соглашения, в котором будут учтены все инвестиции Лондона в европейские проекты. Ну, а если в ЕС не согласятся, то это не значит, что мы должны менять свое мнение», — цитирует Дэвиса другое британское издание — The Telegraph.