Грозный, 23 мая, 2017, 20:08 — ИА Регнум. У выпускников Чечни в 2017 году не будет выпускных вечеров в школах. Глава республики Рамзан Кадыров высказался за отмену выпускных балов в стенах школ. По словам чеченского лидера, это связано жалобами родителей на непомерные траты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускницы

«Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера. Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой — они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники», — заявил Кадыров.

По его словам, выпускные вечера могут быть организованы по желанию родителей учащихся в кафе и ресторанах. «Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств» , — подчеркнул глава Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отмене выпускных балов заявили в Ингушетии. По данным интернет-газеты «Ингушетия», в министерстве образования и науки республики приняли такое решение в связи с тем, что 26 мая наступает священный для мусульман месяц Рамадан. Большинство жителей республики, в том числе преподаватели и старшеклассники, в это период держат уразу — в течение светового дня мусульманам запрещается есть и пить и предаваться развлечениям.

После того как информация об этом запрете появилась во многих СМИ, пресс-служба Минобра официально заявила, что отмены праздничных мероприятий в школах не будет — традиционные выпускные балы для выпускников текущего года пройдут, как всегда.