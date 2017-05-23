Манчестер, Великобритания, 23 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Британская полиция подтвердила личность человека, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, сообщает газета The Guardian со ссылкой на начальника полиции города.

Elliott Brown Машины скорой помощи

«Я могу подтвердить, что мы подозреваем в совершении теракта 22-летнего Салмана Абеди», — приводит The Guardian слова начальника полиции Манчестера Иана Хопкинса.

По словам Хопкинса, теперь полиции надо определить, действовал ли злоумышленник один или в составе какой-то группы.

Ранее британские СМИ называли Салмана Абеди главным подозреваемым в исполнении теракта на стадионе в Манчестере. По утверждениям некоторых СМИ, еще до теракта Абеди уже был известен британским правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 мая на трибунах стадиона «Манчестер-арена» сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв был устроен в толпе посетителей концерта исполнительницы Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, а еще 120 получили ранения разной степени тяжести.