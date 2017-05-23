Кабул, 23 мая, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В состав ВВС Афганистана поступят 159 старых американских вертолетов UH-60A «Блэк Хоук», сообщает издание «Милитэри таймс».

Tomás Del Coro UH-60A Black Hawk

В ходе ранее утвержденного четырехлетнего плана Афганистан доведет численность сил спецназа до 17 тыс. человек и получит от США 159 отремонтированных вертолетов UH-60A «Блэк Хоук», ранее снятых с вооружения армии США по причине износа.

По информации издания, США укомплектуют Военно-воздушные силы Афганистана отремонтированными б/у-шными машинами для замены российских многоцелевых вертолетов Ми-17.

Запланирована поставка в Афганистан по 30 вертолетов UH-60A «Блэк Хоук» в год. Первые машины должны поступить на вооружение ВВС Афганистана через 21 месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США, по данным американских СМИ, рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военнослужащих страны и, возможно, государств — членов НАТО в Афганистан для участия в возглавляемой Вашингтоном операции.

По информации Центрального командования США, территория, удерживаемая официальным Кабулом, сократилась за 10 лет с 70% до 60%, а под контролем боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится около 10% территории Афганистана.