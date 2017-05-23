Тирасполь, 23 мая, 2017, 19:47 — ИА Регнум. В решении Киева, отмечает Сафонов, «речь идёт не о запрете ввоза еды, а о намерении поставить продовольственный импорт в ПМР под полный контроль Кишинёва». «Это как в случае с нашим экспортом в 2006 году — хотят, чтобы все товары имели сопроводительные сертификаты Молдовы. В нужный момент «сертификационную петлю» можно затянуть», — отметил депутат.

t_y_l Памятник Суворову в Тирасполе. 25 лет ПМР

«Вначале, скорее всего, кишинёвские структуры будут штамповать все заявки на ввоз, дабы показать «необоснованность» обвинений в удушении. Удара нужно ждать потом, когда все расслабятся и подумают «вроде жить можно». Запреты начнутся, видимо, в момент, когда Приднестровью будут предъявлены конкретные требования приступить к обсуждению вопроса о статусе ПМР в составе Молдовы — и непременно с выводом российских войск и согласием на вхождение в сферу влияния Евросоюза и отказом от ориентации на Россию», — полагает Сафонов.

Он уверен, что планы противников ПМР потерпят неудачу, поскольку «промышленная и аграрная база ПМР частично позволяет компенсировать ограничительные меры любого толка, хотя и недостаточно». К тому же, говорит депутат, «войска России по-прежнему не позволяют напасть на ПМР, хотя ставка на экономическое удушение призвана, среди прочего, обезлюдить ПМР, чтобы некому было защищать республику в случае нападения».

Сафонов также полагает, что в обстановке кризиса возможна и прямая финансовая помощь Москвы. «Разумеется, она должна быть абсолютно прозрачной», — добавляет депутат.

Он отмечает, что давление на ПМР «полностью противоречит всем принципам урегулирования любого конфликта». «Верховому совету ПМР логично принять в окончательном чтении Закон о принципах переговорного процесса с Республикой Молдова, где определить границы допустимых компромиссов. В таких условиях часть давления на нас потеряет смысл, ибо сейчас наши оппоненты полагают, что ПМР дрогнет и сдастся. И усиливают давление. Принятие такого закона будет и верно, и рационально», — подвел итог Андрей Сафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила с 20 мая транзит через свою территорию продовольственных грузов, направляющихся в Приднестровье. Инициатором запрета выступило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ. По мнению украинских контрразведчиков, такое решение должно способствовать «локализации угроз национальной безопасности». «С учетом нашей зависимости от внешних производителей продовольствия проблема очень серьезная», — отметил министр сельского хозяйства ПМР Ефимий Коваль.

Молдавско-украинская экономическая блокада Приднестровья действует с 2006 года. В 2014—2016 гг. Кишинев и Киев последовательно усиливали давление и блокадные санкции, заблокировав поставки в ПМР грузов по железной дороге.

А до конца 2017 года Молдавия и Украина намерены окончательно замкнуть кольцо блокады, установив совместный контроль по всему участку приднестровско-украинской границы на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая.

Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.

По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.