Махачкала, 23 мая, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции пришли в детский сад «Забота» в Махачкале для проверки информации об избиении ребенка. Руководитель учреждения Зарема Алиева считает, что повод был выдуман правоохранителями, чтобы помешать работе детского сада и ей как предпринимателю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По словам Алиевой, сотрудники отдела полиции по Советскому району города явились в полдень, 22 мая, в сопровождении трех полицейских, вооруженных автоматами. Правоохранители ссылались на звонок о нанесении побоев одному из воспитанников, который поступил утром. Они заявили заведующей, что необходимо проверить детей на наличие визуальных признаков побоев и опросить сотрудников детского сада. Заведующая ответила, что осмотр детей невозможен, поскольку в учреждении проходит «тихий час». Полицейские прождали до 15:00, а затем ушли, взяв с Алиевой обещание обеспечить явку всех работников в отдел полиции.

Заведующая рассказала ИА REGNUM, что правоохранители и ранее приходили в детский сад с проверками, по ее словам, надуманными.

«Они аргументируют тем, что у детского сада отсутствуют разного рода справки. Но все эти документы есть. Таким образом, у нас в год проводятся до четырех-пяти проверок, которые должны фактически проходить раз в несколько лет. В 2016 году мы обращались в правоохранительные органы, потому что блокируется моя работа, в том числе как предпринимателя. Когда работники полиции стоят перед зданием, у прохожих возникает вопрос, почему они там стоят. Это негативно отражается на имидже детского сада. Сегодняшний визит тоже прошел под выдуманным поводом. Потому что если бы ребенка побили, то его родители, как минимум, должны были прийти с полицейскими», — пояснила ситуацию директор десткого воспитательного учреждения.

В МВД Дагестана ИА REGNUM подтвердили, что визит полицейских имел место и связан со звонком в дежурную часть об избиении воспитанника детского сада.

«Полицейские исполняли свои обязанности. Что касается утверждения, что детский сад якобы проверяют слишком часто, то бывает установленный план проверок. Например, сейчас начинается летний сезон и многие детские учреждения проверяются на предмет соблюдения различных норм. Правоохранительные органы действуют строго в рамках этого плана. Другие детские сады не жалуются и воспринимают это как должное», — прокомментировал пресс-секретарь ведомства Руслан Ибрагимгаджиев.

Напомним, в 2016 году адвокат заведующей детского сада Аида Касимова обратилась в прокуратуру с жалобой на действия полицейских. В ней было указано, что правоохранители в нарушение закона «О полиции» периодически проводят рейды и дежурства у здания «Заботы» без законных оснований, а также требуют внушительный список документов, в частности, копию домовой книги родителей воспитанников детского сада. По словам адвоката, в правоохранительных органах требования объясняют проверкой в рамках профилактики религиозного экстремизма среди несовершеннолетних.

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