Калуга, 23 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Компания Volkswagen прекратила собирать в России модель Touareg, сейчас эти автомобили импортируются, об этом сообщили 23 мая «Ведомости».

Volkswagen.ru Volkswagen Touareg

Основной причиной принятия подобного решения представители компании называют одинаковую рентабельность ввезенного и собранного в России автомобиля.

Машины собирались на заводе Volkswagen в Калуге методом крупноузловой сборки, на данном предприятии также методом полного цикла производятся такие автомобили как Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.

Как сообщает «Коммерсант», последние экземпляры Touareg сошли с конвейера в марте 2017 года.

Дилеры немецкого автопроизводителя предполагают, что вновь собирать Touareg в России компания может начать после выпуска нового поколения данной модели.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что продажи Volkswagen в России в 2016 году снизились на 5,4%, компания смогла реализовать 74,2 тыс. машин. В то же время продажи компании в мире выросли на 2,8%, в 2016 году концерн продал около 5,99 млн автомобилей.