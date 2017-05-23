Ростов-на-Дону, 23 мая, 2017, 19:25 — ИА Регнум. «Не пропусти премьеру фильма. Мужики расскажут все об историческом сезоне», — сообщает болельщикам футбольного клуба «Ростов» пресс-служба желто-синих.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

В социальных сетях размещен видеоролик. Судя по видеокадрам, можно предположить, что фильм подведёт итоги сезона 2016/17. В частности, расскажет о самых ярких моментах непростого и успешного игрового периода.

Напомним, жёлто-синие по итогам российского чемпионата заняли шестую строчку в турнирной таблице. Пробиться в Лигу Европы УЕФА команде не удалось из-за проигрыша «Оренбургу» (0:2).

Но болельщикам есть, за что благодарить своих кумиров. Так, например, за историческую победу над «Баварией» из Мюнхена. Игра была в центре внимания не только российских, но и зарубежных СМИ. Такого исхода встречи, участниками которой были дебютанты Лиги чемпионов УЕФА и один из самых титулованных клубов мира, не ожидал никто. Встречу тогда практически все назвали сенсационной.А форварда «Ростова» — нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна — сравнили с Месси.

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«Победа «Ростова» над «Баварией» уже в летописи донского футбола»

А после матча с «Атлетико» из Мадрида рулевой жёлто-синих Иван Данильянц отметил, что его подопечные играли «против тех, кого раньше видели по телевизору. Ребята приобрели опыт, а болельщики получили много положительных эмоций».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конец сезона преподносит массу загадок. Одна из них заключается в том, что вице-президент клуба Курбан Бердыев пока не решил, останется ли он в команде или покинет футбольную дружину.