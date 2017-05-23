Астана, 23 мая, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Временная администрация АО «Казинвестбанк» передает свои активы и обязательства АО ДБ «Альфа-Банк». Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба «Альфа-банка».

Казахстанский тенге

Договор между банками был заключен еще 19 мая 2017 года и предусматривает одновременную передачу активов и обязательств. Процедуры подписания акта приема и передачи активов планируется завершить до конца недели.

Физические лица смогут забрать свои вклады сразу после этого подписания, или же они могут оставить деньги на депозите в «Альфа-Банке». Для этого им надо будет подписать депозитный договор. Договор заклада со всеми откликнувшимися депозиторами будет подписан в первой половине июня.

Что касается средств казахстанского пенсионного фонда, которые составляют 3,2 миллиарда тенге (0,58 миллиарда рублей) уже с начисленным вознаграждением — они должны будут находиться на депозите «Альфа-банка» в течение трех лет со ставкой вознаграждения 8% годовых.

Главный Управляющий Директор (СЕО) АО ДБ «Альфа-Банк» Андрей Тимченко прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Участие в сделке было спонтанным решением. Мы мгновенно откликнулись на просьбу наших клиентов, часть денег которых осталась в «Казинвестбанке», и приложили максимум для того, чтобы помочь им в этой ситуации — дали самое низкое соотношение принимаемых активов к принимаемым обязательствам среди всех банков — участников. Мы уверены, что наш подход окупится долгосрочными партнерскими отношениями с нашими клиентами. Учитывая, что подобная сделка проводится в Казахстане впервые, хочу отметить оперативность и профессионализм команд Национального Банка РК и «Альфа-Банка», благодаря чему мы смогли разработать прозрачный и безболезненный механизм, который позволил вкладчикам «Казинвестбанка» получить доступ к своим средствам».

В общей сложности передаваемая сумма составит от 23 до 25 миллиардов тенге (от 4 до 4,5 миллиарда рублей). Из них:

обязательства перед физическими лицами — 7,8 млрд тенге (1,42 миллиарда рублей), что составляет 100% от всех депозитов физических лиц «Казинвестбанка», то есть, в том числе, депозитов, сумма которых превышает гарантированную Казахстанским фондом гарантирования депозитов;

депозиты юридических лиц — от 6 до 8 млрд тенге (от 1,1 до 1,45 миллиарда рублей);

пенсионные средства ЕНПФ — 3,2 млрд тенге (0,58 миллиарда рублей);

депозиты с ограниченным потенциалом возвратности — 6 млрд тенге (1,1 миллиарда рублей,) что составляет 15% от каждого депозита всех заявителей, откликнувшихся на разосланную «Альфа-Банком» оферту. Всего откликнувшихся — на сумму более 40 миллиардов тенге (свыше 7 миллиардов рублей).

«Есть привилегированные вкладчики — это физические лица и пенсионные средства ЕНПФ, суммарный объем обязательств порядка 10 миллиардов тенге (1,82 миллиарда рублей). Оставшаяся часть порядка 10 миллиардов тенге (1,82 миллиарда рублей) — это обязательства «Казинвестбанка» перед юридическими лицами. Часть из них является активами, которые мы с баланса «Казинвестбанка» берем. Это когда заемщик и депозитарий являются одной и той же организацией. Мы можем забрать с баланса «Казинвестбанка» обязательства перед депозиторами, которые не являются заемщиками «Казинвестбанка». Им мы сказали, что не можем вернуть деньги в полном объеме. Мы изучили активы «Казинвестбанка» и считаем, что возвратная часть активов невелика. Есть часть, которая, по нашим оценкам, стоит ноль. Та часть, которая стоит 50−60% (от стоимости активов), мы предложили поучаствовать и получить средства от возврата этих активов», — пояснил Андрей Елхов на брифинге, посвященном передаче активов и обязательств АО «Казинвестбанк» АО ДБ «Альфа-банк».

Стоит отметить, что по размещенным в «Казинвестбанке» средствам ЕНПФ была неоднозначная ситуация — вначале, видимо, опасаясь шумихи, заявлялось об отсутствии в портфеле банка средств пенсионного фонда Казахстана, после этого Национальный банк Казахстана все-таки признал наличие этих средств.

Между тем, временная администрация АО «Казинвестбанк» после окончания сделки продолжит работу по взысканию неработающих активов и просроченных кредитов.

«Мы будем обращаться в суды и пытаться взыскивать задолженность», — цитирует Atameken Business Channel председателя временной администрации АО «Казинвестбанк» Джемму Зинуллину.

Напомним, 23 декабря 2016 года Казинвестбанк допустил технический дефолт. 26 декабря вышло постановление Национального банка Республики Казахстан, согласно которому АО «Казинвестбанк» было лишено лицензии на проведение банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг с 27 декабря 2017 года. Также 26 декабря вышел приказ о назначении временной администрации банка.

07 февраля 2017 года временная администрация «Казинвестбанка» направила в банки второго уровня письмо-предложение об участии в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств. Одним из условий осуществления операции было не более чем ста пятидесяти процентное соотношение передаваемых активов к передаваемым депозитам физических и (или) юридических лиц. «Альфа-Банк» предложил наименьшее процентное соотношение между принимаемыми обязательствами по депозитам и активам.

05 мая 2017 года АО «Казинвестбанк» опубликовало письмо-оферту для своих вкладчиков касательно сотрудничества с АО ДБ «Альфа-Банк».

Национальный банк Казахстана сообщил, что «Казинвестбанк» допустил факты неисполнения платежей с 14 декабря 2016 года. Всего было не исполнено более 50 платежных документов на сумму свыше 230 млн тенге (41,2 млн рублей).

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