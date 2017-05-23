Москва, 23 мая, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Правительству следует продлить программу помощи валютным ипотечникам. Как передает корреспондент 23 мая, об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Валютная ипотека

«По программе правительства было выделено 4,5 млрд рублей. Программа долго не работала, но в последние месяцы, когда смягчили критерии доступа к ней, программа практически вся израсходована. Сейчас идет вопрос о том, надо ли ее продлевать — я считаю, что надо, потому что это способ поддержки незащищенных граждан, которые социально уязвимы», — подчеркнула Набиуллина.

Между тем, отметила она, банкам сегодня гораздо сложнее выдавать валютный кредит, нежели рублевый.

«Можно сказать, что кран перекрыт — валютные ипотечные кредиты практически не выдаются, несмотря на то, что прямого запрета на их выдачу нет», — подчеркнула Набиуллина.

Тем не менее за несколько лет проблема накопилась и требует наискорейшего разрешения, считает Набиуллина.