Вашингтон, 23 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Украина является для США партнером, но никак не союзником. Об этом сегодня, 23 мая, заявил журналистам глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

«Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнёр, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной», — сказал глава военной разведки США.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что власти США намерены отказаться от программы безвозмездного выделения денег на оборонные нужды ряда стран, в том числе Украине. Белый дом уже подтвердил эту информацию.

Помимо Украины, вопрос выделения грантов затронет такие страны, как Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам. При этом безвозмездная помощь на нужды обороны останется в силе для Израиля, Египта и Иордании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине и начала гражданской войны в этой стране, США несколько раз осуществляли поставки вооружений украинской армии.

Кроме того, на Украине работают американские военные инструкторы, которые осуществляют военную подготовку военнослужащих ВСУ.