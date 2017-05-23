Луганск, 23 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Украина почти месяц не подает питьевую воду потребителям ЛНР с подконтрольных ей водозаборов. Об этом 23 мая сообщает ЛИЦ со ссылкой на пресс-службу Государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Лугансквода».

Франсиско Гойя. Женщина и двое детей у источника (фрагмент). 1786

"Киев почти три недели не подает воду в республику», — подтвердили в «Луганскводе».

Отмечается, что Украина не подает воду с двух станций — Петровской насосной и Западной фильтровальной.

«Подача воды с Петровской насосной станции прекращена еще 6 марта, с Западной фильтровальной станции — 5 мая», — добавили в компании.

Также пресс-служба «Луганскводы» напоминает, что сегодня потребителям Луганска будет временно отключена подача воды.

«В связи с аварийной ситуацией на ВНС № 4, обеспечивающей водоснабжением население, предприятия и учреждения Восточного массива, а также в связи с проведением ранее намеченной плановой остановки данной насосной станции, 23 мая 2017 г будет полностью отсутствовать водоснабжение на Восточных кварталах и улицах города Луганска. Водоснабжение будет возобновлено 24 мая 2017 г по графику с 18−30 до 22−00», — говорится в сообщении.

В свою очередь 23 мая министр по вопросам временно оккупированной территории и временно перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что представители России и ЛНР «безосновательно обвиняют украинскую сторону в нарушении международного права». По его словам, прекращение подачи воды в ЛНР связано с долгом республики перед коммунальным предприятием «Попаснянский водоканал». Черныш напомнил, что ранее механизм оплаты услуг по поставке электроэнергии был найден в рамках украинского законодательства и ЛНР несколько раз проводила расчеты.

«Не хочу комментировать хозяйственные отношения. Есть контракт между Попаснянским районом и ЛЭО (украинская компания «Луганское энергетическое объединение»). Питьевая вода для граждан Украины — гуманитарная потребность согласно Женевской конвенции. Все ждут момента, чтобы обвинить Украину. Но Украина все это время поддерживает местную громаду в Попасной (под контролем ВСУ)», — рассказал Черныш.

Напомним, что Попаснянский водоканал обслуживает около 50 тыс. человек на подконтрольной украинской власти территории и около 400 тыс. человек на территории ЛНР.

Ранее, 19 мая пресс-служба Министерства по оккупированным территориям Украины сообщила, что возобновление поставок воды на территорию ЛНР невозможно, поскольку задолженность коммунального предприятия «Попаснянский водоканал» из-за неоплаченных счетов за воду потребителями ЛНР составляет 145 миллионов гривен (5,5 млн долл).

По данным пресс-службы ГУП «Лугансквода», 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. В свою очередь, уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего заявлял, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не принимать от ЛНР оплату за воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию.

В апреле 2017 года заместитель министра по вопросам временно «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука отметил, что задолженность ЛНР перед украинским поставщиком электроэнергии составляет приблизительно 2 млрд 600 млн грн. (97 млн долл.).

«Думаю, что отключение ЛНР от электроэнергии произошло на постоянной основе… Общая сумма долга перед Луганским энергетическим объединением составляет приблизительно 5 млрд 200 млн грн. (194 млн долл.). Если рассматривать этот долг на контролируемых и неконтролируемых территориях, то он составляет пропорционально где-то 50 на 50. То есть 50% долга приходится на потребителей с неконтролируемых территорий, остальное — потребители с контролируемой территории», — уточнил Тука.