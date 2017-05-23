Лондон, 23 мая, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Эксперты Скотленд-Ярда после теракта в Манчестере пересматривают всю систему мер безопасности для массовых мероприятий в столице Великобритании, сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Несмотря на то, что все меры безопасности в Лондоне учитывают серьёзный уровень террористической угрозы, специалисты и эксперты по безопасности пересматривают все планы по защите будущих массовых мероприятий в столице Великобритании.

Отмечается, что планируется увеличить число вооружённых сотрудников полиции, а «типы тактики и число офицеров» будут постоянно меняться для наибольшей эффективности и избегания предсказуемости.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 мая на трибунах стадиона «Манчестер-арена» сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв прогремел в толпе посетителей концерта исполнительницы Арианы Гранде. От взрыва погибли 22 человека. По последним данным британской полиции, от теракта в Манчестере пострадали в разной степени порядка 120 человек.

Британские СМИ ранее сообщили, что в совершении теракта подозревается 23-летний Салман Абеди.