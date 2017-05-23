Киев, 23 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В мае 2017 года на Украине введены в эксплуатацию объекты «Закрытие хранилищ ПЗРО (пункт захоронения радиоактивных отходов) «III очередь ЧАЭС» Корректировка» и «Консервация хранилища №29 ПЗРО «Буряковка». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба украинского правительства.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

«В мае в рамках государственных инвестиционных проектов было введено в эксплуатацию и передано на баланс ГСП «ЦППРВ» (Государственное специализированное предприятие «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» — ред.) объекты «Закрытие хранилищ ПЗРО (пункт захоронения радиоактивных отходов) «III очередь ЧАЭС» Корректировка» и «Консервация хранилища №29 ПЗРО «Буряковка». Проекты были профинансированы из государственного бюджета Украины», — говорится в сообщении.

По словам председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, украинские специалисты повысили качество хранения отходов в Чернобыле.

«Благодаря успешной реализации этих проектов, радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате аварии на Чернобыльской АЭС и были размещены в специально подготовленных хранилищах траншейного типа, надежно изолированы путем образования гидроизоляционной защиты с целью недопущения выноса радионуклидов за пределы установленных барьеров», — сказал Петрук.

Напомним, что протокольным решением Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов от 1 декабря 2015 принято решение об отборе государственных инвестиционных проектов «Закрытие хранилищ ПЗРО «III очередь ЧАЭС» Корректировка» и «Консервация хранилища №29 ПЗРО «Буряковка». По состоянию на 1 января 2017 заказчик инвестиционных проектов Государственное специализированное предприятие по управлению капитальным строительством в зоне отчуждения завершило строительство объектов на 100%. 7 марта предприятие получило от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины сертификат соответствия законченных объектов проектной документации и подтверждения их готовности к эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в зоне отчуждения при поддержке США началось строительство Центрального хранилища для отработанного ядерного топлива (ЦХЯТ). Ввод в эксплуатацию хранилища позволит экономить до 200 млн долл в год на хранении украинских отходов в России.

«Украина ежегодно платит около $200 млн России за хранение отработанного ядерного топлива. А построив собственное хранилище, наша страна уже через несколько лет может его окупить», — сказал глава Минэкологии Украины Остап Семерак.

По его словам, в апреле 2107 года завершено проектирование ЦВЯТ и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу.