Москва, 23 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. В ЦБ обсуждают возможность страхования средств малого и среднего бизнеса, находящихся в банках с базовой лицензией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Не скрою, что мы сейчас находимся в процессе обсуждения, — многие депутаты Госдумы и представители бизнеса предлагали застраховать средства малого и среднего бизнеса. Это обсуждаем. Может быть, целесообразно это будет сделать для банков с базовой лицензией», — сказала глава ЦБ.

С 2018 года российские банки будут разделены на базовые и универсальные. Банки с базовой лицензией обязаны иметь не менее 300 млн рублей капитала. Их функционал будет ограничен, но при этом к ним будут применяться упрощенные регулятивные требования. Универсальными банками будут считаться финансовые институты с капиталом более 1 млрд рублей. К ним будут применяться требования в полном объеме.