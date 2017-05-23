Калуга, 23 мая, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов 23 мая встретились с жителями домов № 83 и № 67 по улице Дзержинского областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской Думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов и депутат Максим Платов встретились с горожанами

«Мы выбрали дворы, которые планируем включить в программу «Городская среда», — сказал Максим Платов. — Сегодня мы встретились с жителями двух домов для того, чтобы выяснить, согласны ли они на включение дворовой территории в программу и какие изменения в своём дворе они хотят видеть.

Евгений Невежин (житель дома № 83 по улице Дзержинского): «Улица Дзержинского — одна из старейших улиц Калуги. На нашей улице отремонтировали асфальт, но дворы требуют ремонта и благоустройства. Нам хотелось бы, чтобы дворы, и наш двор в частности, были удобны для жителей, детей, автомобилистов, для всех, кто здесь живет. С началом появилась программы по обустройству дворов, мы надеемся, что наш двор будет благоустроен».

«Сейчас в нашем городе проходит формирование программы «Городская среда», — заявил Александр Иванов, — важную роль здесь играют ТОСы и, конечно же, активная позиция жителей. Жильцы дома №83 по улице Дзержинского приняли решение о включении своего двора в эту программу. Одно из условий включения в программу «Городская среда» — согласие жителей на межевание. В результате они становятся полноправными хозяевами своей дворовой территории».