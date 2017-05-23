Краснодар, 23 мая, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Президент FIFA Джанни Инфантино всегда был убеждён, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства. Об этом он заявил в ходе посещения нового стадиона футбольного клуба «Краснодар», передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Kremlin.ru Встреча президента РФ и президента FIFA

«Сейчас у нас перед глазами конкретные факты. Так что если у кого-то и были хоть какие-то сомнения, то теперь налицо результат», — добавил Инфантино.

По поводу увиденного на стадионе «Краснодар» высокопоставленный гость сказал, что «это прекрасный пример, один из примеров того, что собой представляет Россия, что она такое и что она делает».

«Здесь, в Краснодаре, мы сегодня видели самые современные объекты для развития футбола. Здесь комбинируются образование и спорт. И очень важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола — не только для самой России, но и для всего мира», — отметил президент FIFA.

В качестве президента FIFA в в качестве футбольного фаната Джанни Инфантино пригласил «весь мир приехать сюда, в Россию, на Кубок конфедераций и на чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну».

«Хотел бы поблагодарить Вас и весь российский народ за то, что вы делаете для нас, для футбола, для всех, кто любит футбол. Я весьма впечатлён, я и далее буду впечатлён. Конечно, есть ещё работа, которую предстоит сделать, но мы эту работу выполняем совместно с вами», — заключил глава FIFA.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 мая в Краснодаре проходит заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В ходе заседания совета планируется рассмотреть комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. Участники встречи также обсудят национальный план борьбы с допингом в российском спорте.

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