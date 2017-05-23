Калуга, 23 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. К пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорен судом генеральный директор Калужского проектно-конструкторского технологического института «Парфюмерпроект». Об этом 23 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM государственный обвинитель, помощник прокурора Калуги Кира Французова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По ее словам, судом установлено, что в период с 2014 года по 2015 год являясь лицом, осуществляющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, осужденный от имени «Парфюмерпроекта» заключал договоры займа с индивидуальным предпринимателем (являющейся его родственницей), а также брал под отчет деньги для якобы ведения хозяйственной деятельности учреждения.

Кроме того, генеральный директор неоднократно давал указания сотрудникам бухгалтерии о перечислении денежных средств, с расчетного счета института на свои счета и счета своей родственницы. Украденные таким образом деньги руководитель института использовал по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий генеральным директором причинен ущерб проектно-конструкторскому технологическому институту «Парфюмерпроект» в размере свыше 37 миллионов рублей.

Между тем свою вину гендиректор не признал, а приговор суда пока в законную силу не вступил.

Напомним, в 2016 году калужскими правоохранителями было выявлено свыше 430 преступлений экономической направленности, из них более половины — это тяжкие и особо тяжкие составы.

Каждое четвертое экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере, основную часть которых составляет присвоение или растрата вверенного имущества.

Установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 — уголовные дела направлены в суд.