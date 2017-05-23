Москва, 23 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Автомобиль Mercedes-Benz S500 депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого (ЛДПР) засекла камера видеорегистратора одного из водителей в тот момент, когда машина ехала по разделительной полосе, сообщает паблик Mash.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте.

Вместе с тем сам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) недоступен для комментариев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий находится в Эквадоре, представляет РФ на церемонии инаугурации избранного президента Эквадора, пояснили в комитете Госдумы.

Вместе с тем, как следует из декларации, автомобиль принадлежит Слуцкому.