Краснодар, 23 мая, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил «Академию ФК «Краснодар» — среднюю общеобразовательную школу-интернат, в которой готовят резерв для кубанской футбольной команды. По информации пресс-службы Кремля, глава государства ознакомился с генеральным планом территорий школы, прошёл по учебному корпусу, осмотрел спортивный зал с тренировочным комплексом «Футбол», беседовал с воспитанниками учебного заведения.

Admkrai.krasnodar.ru Визит Владимира Путина в Краснодар

Детская спортивная школа при футбольном клубе «Краснодар» создана в 2008 году. На сегодня здесь проживают и учатся более 300 детей. Есть у академии и свой стадион на 3 тыс. мест с крытой трибуной, на базе которого проводят свои домашние встречи молодежная команда ФК «Краснодар» и команда «Краснодар-2».

Сегодня академия является одной из крупнейших в Европе и мире детских футбольных школ, в её состав входят 25 филиалов: девять расположены в Краснодаре и 14 — в населённых пунктах края.

Вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино глава государства осмотрел новый стадион футбольного клуба «Краснодар». Объект, рассчитанный на более чем 34 тысячи мест, был открыт осенью 2016 года. После осмотра арены президент РФ пообщался с активом ведущих волонтерских объединений России.

Еще одним пунктом визита Путина стал краевой многофункциональный спортивный комплекс. Ежедневно в «Городе спорта» занимается 3,5 тысячи человек, из них более двух тысяч — дети. Кроме того, центр является базой для подготовки краевых сборных команд.

К сегодняшнему приезду в Краснодар президента РФ Владимира Путина готовились не только местные власти, но и общественность. Так, доведенные до отчаяния фермеры решили лично побеседовать с Владимиром Путиным и рассказать ему, за что их преследуют местные власти. Спонтанный пикет участников тракторного марша полиция разогнала. Один из фермеров все же успел развернуть плакат, когда проезжал кортеж президента, и тут же был сопровожден в отдел полиции, пишет издание «Свободная пресса Юг».

А в сети интернет пользователи активно обсуждают подготовку чиновников в «авральном» режиме к приезду главы государства.

«Срочно затянули долгострой на Северной в декорации. И даже конкурс для дизайнеров не стали проводить. На той же Северной рабочие срочно латают дыры. Представьте: ходила, небось, целая комиссия и решала, что скрывать от Путина, а что нет. План составляли, деньги выкраивали откуда-то, чтобы избежать долгих тендерных процедур», — пишут пользователи в Twitter «Туподар — Краснодар».

Twitter.com/typodar Скрин со страницы в Твиттер

Кроме того, появились и сообщения о перекрытии некоторых улиц. Из-за этого образовались страшные пробки, «машины больше «Газели» в центр не пускают», пишут горожане. Заторы на дорогах они связали с визитом Путина в кубанскую столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая президент России Владимир Путин проведёт в Краснодаре заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также запланирована и встреча главы государства с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе заседания совета планируется рассмотреть комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. Участники встречи также обсудят национальный план борьбы с допингом в российском спорте.