Москва, 23 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Москве очередь к храму Христа Спасителя для поклонения привезённым из Италии мощам Николая Чудотворца 23 мая выросла до 3 км. В первый день (22 мая) очередь была меньше — около 1 км, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проход к храму со стороны Соймоновского проезда закрыт

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции информирует о том, что проход к храму возможен от Парка культуры

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь в храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь в храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной

Желающие поклониться мощам выстроились вдоль Пречистенской набережной. Очередь начинается от станций метро «Фрунзенская», далее длится до станций «Парк Культуры» и «Кропоткинская». При этом перекрыты Патриарший мост и часть Пречистенской набережной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оцепление на Пречистенской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь в храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной

На протяжении всей очереди организовано оцепление. Очередь из верующих большая, но давки нет, так как очередь разделена на небольшие сектора. В каждом секторе есть питьевая вода, работают туалеты, дежурит скорая помощь и батюшка, который благославляет всех проходящих.

Дарья Антонова ИА REGNUM Батюшка благославляет идущих на поклонение мощам Николая Чудотворца

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь в храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь в храм Христа Спасителя на Пречистенской набережной

Около храма работают около 200 волонтёров. Они показывают дорогу к очереди, раздают воду, помогают пожилым, паломникам с детьми и маломобильным гражданам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь у храма Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь у храма Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Металлоискатели у входа в храм

При входе в храм Христа Спасителя стоят металлоискатели.

В среднем верующим приходится стоять в очереди по четыре часа. Святыне уже поклонились более 25 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь у храма Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, прибытие в Москву мощей Николая Чудотворца — это уникальное событие. Мощи святого не покидали итальянский Бари на протяжении более чем 900 лет. Принесение мощей в Россию стало возможным благодаря договоренностям патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в феврале 2016 года на Кубе.

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