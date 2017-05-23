Ярославль, 23 мая, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля назначил наказание бывшему и.о. директора департамента транспорта Евгению Ильичеву — три года лишения свободы условно и штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском СУ Следственного комитета.

Yarregion.ru Евгений Ильичев

В 2015 году Ильичев был руководителем регионального Агентства транспорта, затем преобразованного в департамент. По данным следствия, в октябре 2015 года Евгений Ильичев, находясь в Ярославле, получил взятку в сумме 50 000 рублей от индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования.

Взятка передавалась в качестве вознаграждения за погашение имеющейся перед предпринимателем задолженности по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с проездом льготников. Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

После начала следственных действий Евгений Ильичев подал и.о. губернатора Ярославской области прошение об отставке. Подсудимый признал свою вину и дело рассматривалось в особом порядке.

«Евгений Ильичев получил 3 года лишения свободы условно с испытательным трёхлетним сроком. Кроме этого он приговорен к штрафу в размере 1,5 миллионов рублей и ему запрещено заниматься должности в органах государственной и муниципальной власти сроком 1 год. Взяткодательница освобождена от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского СУ СК Кристина Гузовская.