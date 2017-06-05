Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В «Вестнике Временного правительства» опубликован указ Временного правительства о дополнении положения о чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц. В дополнение названного положения чрезвычайной следственной комиссии предоставляется право расследовать преступные деяния перечисленных лиц, хотя бы во время их совершения лица эти и не состояли в высших должностях или вообще на службе, а также и иные преступные деяния, учиненные должностными и частными лицами, если комиссия признает, что эти преступные деяния имеют тесную связь с деяниями, подлежащими расследованию комиссии.

Маркус. Карикатура на Вильгельма II. 1917

Петербургским Советом получена радиотелеграмма по поводу мира от германского главнокомандующего восточным фронтом, в которой говорится, что Германия изъявила готовность идти навстречу желанию Совета и требует лишь одного:

«Пусть Россия откажется от требования публичного объявления германских условий, и пусть она ведет переговоры с германцами втайне».

На заседании Исполкома Петербургского Совета обсуждался вопрос о расценке труда солдат, работающих в артиллерийских заведениях (складах, мастерских), где наряду с вольнонаемным допущен солдатский труд. Солдаты, выполняя такую же работу, как и рабочие, не получают за свой труд никакой оплаты, кроме 3 копеек в день солдатского жалованья, в то время как их товарищи, прикомандированные к заводам, получают заработную плату на общих основаниях с рабочими. Делегация от солдат просила распространить и на них эти общие основания.

Часть членов Исполкома указала, что затронутый вопрос глубоко задевает положение всякого труда в армии и не может быть разрешен в ведомственном масштабе. Некоторые из членов Исполкома высказали опасение, что, в случае удовлетворения данного ходатайства, подобные претензии заявят солдаты, занятые и в других предприятиях, и меру придется распространить и на фронтовые заведения, мастерские в строевых частях и т. д., и Исполком постановил, ввиду сложности затронутого вопроса, передать его на обсуждение специальной комиссии из представителей разных отделов Исполкома.

На том же заседании Исполкома был заслушан и одобрен доклад иногороднего отдела о мероприятиях по подготовке к всероссийскому съезду. Все подготовительные меры уже закончены, почти везде созваны областные армейские съезды. Всего на съезд предполагается от 1200 до 1500 делегатов. С правом совещательного голоса на съезде могут участвовать: все члены Исполкомов, члены Исполкома Совета крестьянских депутатов, представители социалистических партий, входящих в состав Исполкома.

Рабочие

Закончилось совещание представителей южных горнопромышленников и рабочей делегации южно-русской конференции Советов рабочих и солдатских депутатов, происходившее при министерстве труда с участием представителей министерства торговли и промышленности и членов экономического отдела Исполкома Петроградского Совета. Все требования рабочих признаны предпринимателями неприемлемыми. Предприниматели представили расчеты, при помощи которых стремились доказать, что для удовлетворения требований рабочих о повышении платы необходимо огромное повышение цен на горные и горнозаводские продукты. Рабочая делегация доказывала необоснованность этих расчетов и в заключение огласила следующее заявление:

«Рабочая делегация, констатируя, что единственным практическим результатом работ совещания в Петрограде является назначение особой комиссии для выяснения условий труда и стоимости производства, и что промышленники не признали возможным согласиться на временное установление предложенной министерством труда минимальной заработной платы, заявляет, что она слагает с себя ответственность за возможные осложнения в южном горнопромышленном районе, и что с своей стороны она употребит все усилия к тому, чтобы спокойное течение работ на заводах и рудниках не было нарушено».

Промышленники с своей стороны подали заявление, что при существующих ценах они не могут удовлетворить требования рабочих. На этом совещание было закрыто.

На соединенном заседании представителей служащих торгово-промышленных заведений и представителей петербургского общества фабрикантов и заводчиков было достигнуто соглашение. Представители общества фабрикантов и заводчиков пошли на уступки по вопросам о шестичасовом рабочем дне, о прожиточном минимуме в 150 р. и о правах смешанных комиссий на контроль за приемом и увольнением служащих. Благодаря этим уступкам забастовка предотвращена.

На Всероссийском продовольственном съезде в секции по нормировке прибыли и труда на утреннем заседании был заслушан доклад Кафенгауза: «Основные принципы ограничения прибыли». Докладчик пришел к следующим выводам. От обложения прибыли должны быть совершенно освобождены те предприятия, доход которых не превышает 8%. Те же предприятия, которые получали до войны по среднему расчету за три года, предшествовавшие войне, от 8 до 15% чистого дохода, облагаются в размере разницы между этой прибылью и прибылью военного времени. Предприятия, получавшие до войны свыше 15% прибыли, должны быть обложены в пользу государства на весь излишек дохода сверх 15%.

На вечернем заседании секции был доклад Милютина о распределении рабочих сил в стране и организации рынка труда. Милютин заявил, что война уменьшила количество рабочих на 35— 40% вследствие мобилизации, а также в зависимости от состояния производства. Вторая половина 1914 г. и первые месяцы 1915 г. характеризуются значительной безработицей вследствие приостановки ряда предприятий. Во второй половине 1915 г. и в 1916 г. происходит усиленное развитие «военного производства», благодаря чему спрос на рабочие руки повышается и превышает предложение. Это обстоятельство вызывает привлечение женского и детского труда.

В настоящее время замечается расстройство производства и всей экономической жизни. Война исчерпала средства и силы страны, породила недостаток материалов в ряде производств и привела в негодное состояние орудия производства. Все эти явления привели к тому, что начинает развиваться массовая безработица, растущая крайне быстро. Заработная плата в общем, за исключением крайне незначительной группы рабочих, отставала и продолжает отставать от растущей дороговизны на предметы первой необходимости.

Солдаты. 1917

Милютин рекомендовал в первую очередь следующие меры: немедленный учет безработных, учет предложения и спроса на труд, введение страхования от безработицы, установление минимума заработной платы, введение всеобщей трудовой повинности и организация распределения рабочих сил в стране. Выполнение этих мер должно быть возложено на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов при тесной связи с профессиональными союзами.

Петербургская городская конференция партии эсеров большинством голосов приняла две резолюции. Первая резолюция об участии социалистов в правительстве и вторая о международной политике, состоящая из следующих пунктов:

«1) нарастающая с каждым днем потребность в мире получает, наконец, серьезные шансы на удовлетворение;

2) трудовая демократия должна: а) стремиться к созыву в самом ближайшем будущем международного социалистического конгресса; б) предложить Временному правительству воздействовать на союзные правительства в смысле пересмотра договоров;

3) пересмотр этих договоров должен быть основан на недвусмысленном толковании формулы мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов;

4) русская демократия должна стремиться к восстановлению Интернационала;

5) конференция выражает пожелание, чтобы Временное правительство и Советы р., с. и к. д. воздействовали на союзные правительства в интересах скорейшего осуществления общего перемирия».