Новый Некоуз, Ярославская область, 23 мая, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Российская академия наук передала местным властям объекты коммунальной инфраструктуры поселка Борок в Ярославской области, где находятся Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН и Геофизическая обсерватория «Борок» Российской Академии Наук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Некоузского района.

.yarborok.ru Дом-музей Николая Морозова в поселке Борок

Раннее местные власти получили от РАН объекты социальной сферы. Объекты коммунальной сферы были переданы Некоузскому району в разгар отопительного сезона и это стало серьезным испытанием для района.

«Мы глубоко дотационный район. Наши собственные доходы — лишь десять процентов от бюджета района и развивать ЖКХ Борка нам не под силу. Мы выступили с предложением в правительство Ярославской области принять в свою собственность объекты коммунальной сферы наукограда. В дальнейшем мы надеемся передать в собственность Ярославской области «коммуналку поселка Волга и села Некоуз. Дорожная карта по этому процессу уже составлена», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Некоузского района Сергей Некрутов.

22 мая состоялось заседание совета директоров предприятия Ярославской области АО «Яркоммунсервис», на котором принято решение создать филиал «Волжский» для обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры поселка Борок Некоузского района. «Создание филиала позволит установить отдельный тариф на тепловую энергию с учетом конкретного вида топлива (природный газ), что позволит снизить тариф на теплоэнергию для потребителей, приведет к сокращению расходов областного и местных бюджетов на содержание бюджетных учреждений социальной сферы», — сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.