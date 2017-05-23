Москва, 24 мая, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, Госдума во втором чтении обсудит пакет законопроектов, направленных на предотвращение детских самоубийств, сообщает ИА REGNUM. Устанавливаются дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение к суицидам.

Депрессия

Доведение до самоубийства

Ужесточается уголовная ответственность по действующей статье Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства». Так, преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких.

За доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. При этом повышенная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет последует, если указанное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору; в публичном выступлении, в СМИ, в интернете.

«Группы смерти»

Одновременно Уголовный кодекс дополняется новыми статьями: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Под уголовную ответственность будут подпадать лица, непосредственно склоняющие, призывающие, содействующие совершению самоубийства, а также организаторы такой деятельности. В том числе администраторы «групп смерти», сайтов с суицидальной тематикой и различных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к суициду.

«За данные преступления уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, что даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы», — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Максимальное наказание за такие преступления устанавливается в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Смертельные игры

Устанавливается отдельная уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. Речь идет о примерах вовлечения подростков в такие смертельно опасные занятия, как «зацепинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также опасные игры по типу «Беги или умри», когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Информирование МВД

Кроме того, поправками за Роскомнадзором или привлеченным им оператором реестра запрещенных сайтов закрепляется обязанность информировать МВД о фактах включения в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявила о том, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в законопроект о профилактике будет внесено правило такой же процедуры взаимодействия в отношении фактов распространения детской порнографии.