Чита, 23 мая, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Основными проблемами молодежной политики в Забайкальском крае являются недофинансирование и отсутствие кадров — на 35 муниципалитетов приходится всего семь специалистов по работе с молодежью. Об этом написал в Facebook депутат Госдумы Юрий Волков. «Стоит ли в такой ситуации удивляться развитию субкультуры АУЕ, или популярности «групп смерти»? Незанятая молодежь с высокой вероятностью попадет в подворотню и сама себе там организует досуг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«В Государственной Думе прошли парламентские слушания о проблемах молодежной политики. Так вот, 150 тысяч рублей — это цифра, которая стоит в бюджете Забайкальского края в графе «Молодежная политика». На год. Это, конечно, показатель сложнейшего социально-экономического положения региона. Денег нет. Федеральный Минфин на запросы депутатов отвечает, мол, еще не все оптимизировали, не все региональные льготы отменили. В этих сложнейших условиях специалисты краевого Минобра ухитряются работать — находить спонсоров, привлекать волонтеров».

«У нас часто путают работу с молодежью и молодежную политику. Так же, как проблемы молодежи путают с проблемами молодежной политики. Это не одно и тоже. Проблемы молодежи — это проблемы социализации и досуга, проблемы образования и трудоустройства, проблемы молодых семей и доступного жилья. А молодежная политика — это система мер с помощью которых государство эти проблемы решает».

«Что делать? ЛДПР говорит — искать резервы и настаивать на увеличении финансирования в бюджете следующего года, чтобы было понимание — через год выделят 10 млн, а через 5 лет — 30 млн. Мое мнение — деньги нужно в большей степени распределять в виде грантов. Добиваться того, чтобы специалист работал в каждом районе. Это создаст необходимую базу и даст государству инструменты для решения проблем молодежи», — резюмировал депутат.

Добавим, что доходы краевого бюджета в 2017 году предусмотрены в сумме 44,1 млрд рублей, в том числе собственные — 27,6 млрд, расходы — 44,4 млрд, дефицит — 300 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, федеральный Минфин считает, что без проведения краевыми органами власти действенных мер по оздоровлению финансов, «решить в целом проблемы сбалансированности бюджета региона не представляется возможным».