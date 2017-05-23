Ростов-на-Дону, 23 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов покидает свой кабинет после 22 лет работы на этом посту. Об этом журналистам сообщил сам спикер регионального избиркома, передаёт ИА REGNUM 23 мая.

ИА REGNUM Стенд

Свои полномочия Юсов сохранит до 7 июля, а вот избираться на новый срок не станет. Он добавил, что решил уступить дорогу молодым, и согласовал эту позицию с донским губернатором Василием Голубевым. Имени преемника спикер избиркома не назвал, сославшись на то, что кандидат на пост станет известен до конца лета. По словам председателя, новый спикер избиркома будет избран после того, как истекут полномочия действующего состава. Затем начнется процесс выдвижение в состав новых членов комиссии. Избрание же руководителя пройдет с помощью тайного голосования из числа членов комиссии.

По словам председателя, новый спикер избиркома будет избран к тому времени, когда истекут полномочия действующего состава. Затем начнётся процесс выдвижение в состав новых членов комиссии. Избрание же руководителя пройдёт с помощью тайного голосования из числа членов комиссии.

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Напомним, Сергей Юсов возглавил облизбирком в 1995 году. На счету председателя — пять президентских выборов и шесть выборов депутатов Госдумы РФ. Но избирательная кампания осени 2016 года была омрачена скандалом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три члена участковой избирательной комиссии №1958 Пролетарского района и один наблюдатель оказались на скамье подсудимых по делу о вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ. Фигуранты обвиняются в фальсификации избирательных документов и итогов голосования 18 сентября.

Как подсчитали следователи, в избирательную урну в единый день голосования попало более 760 бюллетеней, в которых отметки за тех или иных кандидатов были заранее поставлены.

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