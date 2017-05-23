Выборг, Ленинградская область, 23 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Молодой гражданин Королевства Марокко был задержан вечером 22 мая в пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти. Он пытался перебраться через границу на территорию Финляндии на горном велосипеде. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погрануправление ФСБ по СПб и Ленобласти Горный велосипед нарушителя

Как установлено, марокканец, 1989 года рождения, ранее прибыл в аэропорт «Шереметьево» (Москва), а спустя несколько дней приехал в Санкт-Петербург. Здесь он прожил около недели, купив в одном из сетевых спортивных магазинов горный велосипед.

Трое суток путешественнику из Северной Африки потребовалось для того, чтобы добраться на маунтинбайке до Выборга: двигался он только днем, а ночью отдыхал.

«Спустя несколько дней иностранец направился в сторону государственной границы РФ, где и был выявлен пограничным нарядом», — отметили в Погрануправлении ФСБ.

У нарушителя при себе были обнаружены комплект теплых вещей, медикаменты, продукты питания на несколько дней, а в навигаторе на смартфоне пунктом назначения значился приграничный финский город Лаппеенранта.

Поскольку марокканец не успел совершить уголовного преступления в виде незаконного перехода госграницы, он будет привлечен к административной ответственности органами МВД России по Выборгскому району Ленинградской области — за нарушение режима пребывания на территории РФ с последующим выдворением за пределы РФ.

Как отмечают в Погрануправлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти, территория региона продолжает рассматриваться выходцами из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии как транзитная зона для незаконного проникновения в страны Евросоюза.

«Как правило, мигранты не разбираются в российском законодательстве и не представляют себе меру ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ, ограничиваясь сведениями, полученными из сети Интернет, надеясь на беспрепятственный проход через государственную границу РФ», — констатируют пограничники.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 октября 2016 года гражданин Алжира и гражданин Сирии были задержаны в Петербурге при попытке дать взятку пограничникам за организацию незаконного перемещения из РФ в Финляндию и далее в страны Евросоюза.

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10 октября 2016 года четверо граждан Пакистана были задержаны в Выборгском районе Ленинградской области при попытке незаконного перехода государственной границы РФ и Финляндии. Возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2016 года двое уроженцев Дагестана, граждан РФ, были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за попытку переброски в Финляндию 16-ти выходцев из арабских государств.