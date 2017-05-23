Москва, 23 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. «Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа, — сказал представитель Кремля. — Вы (журналисты) видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в РФ состоятся выборы главы государства. По данным соцопроса от 2 мая, большая часть жителей России (83%) готова отдать голоса за действующего президента Владимира Путина. При этом за главу ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали бы 5%, а за главу КПРФ Геннадия Зюганова — 4%.

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