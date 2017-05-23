Калининград, 23 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Калининградской области ракетчики Балтийской военно-морской базы уничтожили на Балтике отряд боевых кораблей условного противника. Как сообщили сегодня, 23 мая, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота в Калининграде, мишени поразили ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», поступившие на вооружение в российский эксклав в 2016 году.

Андрей Выползов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион» на параде Победы в Калининграде. 9 мая 2017 года

В роли кораблей условного противника выступили корветы проекта 20 380, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.

Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней, отметили в штабе.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что 1 июня в Балтийском море в польском Шецине стартуют крупнейшие в этом году военные учения НАТО под названием «Балтопс» (Baltic Operations). В польский порт планируют зайти более 40 военных кораблей из 14 государств НАТО — Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Польши, Великобритании, Швеции и США. Завершаться маневры в немецком Киле.

В прошлые годы ВМФ России также принимал участие в «Балтопсе». Сотрудничество прекратилось после военного переворота на Украине.