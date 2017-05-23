Москва, 23 мая, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Госдуме осудили принятие Верховной радой закона о квотах передач на украинском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Алексей Боголюбов. Бурлаки. 1861

Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем. Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом», — считает Яровая.

Согласно документу, для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% от всего вещания в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Региональные телекомпании обязаны вести вещание программ на украинском языке на уровне 50%.