Типун на украинский язык: Украина вводит крепостное бремя — Яровая
Москва, 23 мая, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Госдуме осудили принятие Верховной радой закона о квотах передач на украинском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
«Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем. Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом», — считает Яровая.
Согласно документу, для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% от всего вещания в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Региональные телекомпании обязаны вести вещание программ на украинском языке на уровне 50%.