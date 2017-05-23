Ярославль, 23 мая, 2017, 15:03 — ИА Регнум. В Ярославле пройдет акция «Соловьиный вечер в Ярославле» в ходе которой жители города перепишут поющих птиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Wikimedia.org Соловей

Инициатором проведения акции «Соловьиный вечер» было московское отделение Союза охраны птиц России. В прошлом году в ней приняло участие более семисот ярославцев всех возрастов, которые насчитали 1200 соловьев, около 900 этих птиц селятся на лето и выводят птенцов в черте города.

Самым «поющим» признали Заволжский район города. Благодаря такому количеству птиц второй год подряд Ярославль носит почетный титул «Соловьиной столицы России».

«С каждым годом все больше птиц страдает и от весенних поджогов сухой травы. Ежегодно от весеннего пала страдает от 18 до 40 процентов соловьиных гнезд. Наверное, даже среди городских жителей найдется не много таких, кто бы никогда не слышал пение соловья — самого выдающегося вокалиста среди пернатых», — сказала депутат муниципалитета Ярославля, завкафедры физиологии и зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина.

Учет поющих соловьев в Ярославле будет проводиться пять дней. Все, кто услышит соловьев, могут позвонить на кафедру физиологии и зоологии ЯГПУ и сообщить «адрес соловья» — номер дома или другие ориентиры. Предыдущие учеты показали, что очень мало соловьев гнездится в центре города, поэтому информация об этой территории будет особенно интересна.

Союз охраны птиц разработал интерактивную карту, на которую наносятся все места обитания соловьев. Кроме нашей страны, такую перепись больше нигде не проводят, но ярославским опытом заинтересовались в Германии, и в этом году к ярославцам присоединятся орнитологи-любители земли Гессен.