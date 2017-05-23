Ярославль, 23 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Победителем всех трёх электронных аукционов на право выполнения работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Ярославля стала костромская компания «Дорожно-эксплуатационное управление №17». Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ярославль

Как и в случае с контрактами на ремонт дорог, общий объём работ был разбит на три лота по районам Ярославля ограниченными реками Волга и Которосль: Заволжский район — 87,7 млн рублей, Фрунзенский и Красноперекопский районы — 136,7 млн рублей, Кировский, Ленинский и Дзержинский районы — 255,2 млн рублей.

Кроме ООО «ДЭП №17» в аукционах принимали участие известные в Ярославле компании «СК Автотранс» и «Яравтодор», а также ООО «Городской дорожный центр». Суммарное падение стоимости во время торгов по всем трём аукционам составило более 100 млн рублей. Однако конкурсная комиссия посчитала, что только заявка «ДЭП №17» соответствует всем требованиям. ООО «СК Автотранс», предложившее на 33 млн рублей меньше начальной стоимости лота по уборке Заволжского района, было исключено за не предоставление необходимых документов — «не все страницы ЕГРЮЛ, расхождение в адресе места нахождения». Заявка ООО «Городской дорожный центр» была отклонена, поскольку конкурсная комиссия посчитала нечитаемыми некоторые страницы Устава предприятия. При этом ООО «Городской дорожный центр» в ходе торгов уменьшила стоимость работ по уборке центральных районов города Ярославля на 64 млн рублей. Аналогичная судьба постигла и ООО «Яравтодор» — по мнению комиссии, не все страницы устава читаются.

Несмотря на то, что основания снятия участников с аукционов весьма спорны, ни одна из «пострадавших» компании в настоящий момент не обратилась с жалобой в УФАС. Эксперт в области госзакупок рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что контролирующие органы могут и без наличия заявления заинтересоваться результатами этих аукционов, поскольку фактически, в случае доказательства умышленности действий конкурсной комиссии, речь пойдёт о причинений ущерба городу Ярославлю в размере более чем 100 млн рублей.

Однако, по мнению источников, близких отрасли, отсутствие жалоб может означать наличие договорённостей о заключении с ООО «ДЭП №17» договоров субподряда. Это тем более возможно, поскольку компания «ДЭП №17» зарегистрирована в Костромской области и не обладает в Ярославле собственными ресурсами для уборки всего города Ярославля.

Стоит отметить, что ООО «ДЭП №17» связывают с известным, порой скандально, ивановским бизнесменом и депутатом Тельманом Ферояном.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Ярославля в 2017 — I квартале 2018 года с компанией «Автотранс» был расторгнут по соглашению сторон с 1 мая 2017 года. До заключения контракта подрядчик на уборку Ярославля выбирается ежедневно посредством запроса котировок. Контракт с «ДЭП №17» пока не заключен, это должно произойти в ближайшие дни.