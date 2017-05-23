Рыбинск, Ярославская область, 23 мая, 2017, 14:14 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на НПО «Сатурн» 23 мая проходит совещание о загрузке заказами предприятия «Объединенной двигателестроительной корпорации» и «Роскосмоса». Об это сообщает «Коммерсант»

Yarregion.ru НПО «Сатурн»

На НПО «Сатурн» прибыла делегация Совета Военно-промышленной комиссии при правительстве России. В составе делегации руководители предприятий «Энергомаш», «Протон-ПМ», «Искра» и Воронежский механический завод. На повестке дня главный вопрос — как загрузить гражданскими заказами ОДК и «Роскосмос». В рамках программы импортозамещения на них предлагают делать оборудование для перекачки газа, часть которых «Газпром» раньше покупал за границей.

В совещание должен принять участие вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава «Газпрома» Алексей Миллер. После совещания должны составить список предприятий, которые примут участие программе импортозамещания.

В прошлом месяце НПО «Сатурн» посещал президент страны Владимир Путин.