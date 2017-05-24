Москва, 24 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Члены ОПЕК, а также нефтедобывающие страны, не входящие в картель, в целом довольны результатами сделки о сокращении объемов добычи нефти. Поэтому венские договоренности, скорее всего, будут продлены, и в этой ситуации не так важно, на какой именно срок: на полгода или на девять месяцев. Таким образом ИА REGNUM прокомментировал ситуацию в преддверии заседания ОПЕК в Вене генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовской сегодня, 24 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Дело в том, что сегодня на фоне заявлений ряда стран о желании продлить сделку министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук сказал, что все нефтедобытчики согласны продлить соглашение по сокращению добычи нефти еще на полгода, однако не все готовы к продлению этой сделки еще на девять месяцев. По словам аль-Марзука, картель не обсуждает более резкое сокращение нефтедобычи, поскольку в этом сейчас нет необходимости.

«Судя по информации, которая проходит сейчас по СМИ, все экспортеры нефти положительно оценивают результаты первой договорённости. И хотя есть недовольные, некоторые обвиняют друг друга в том, что они не соблюдают договоренности, но в целом, я думаю, всем нравится это комфортное состояние, когда нефть стоит дороже $50. Никто не хочет, чтобы она дальше проваливалась вниз. Поэтому на шесть месяцев или девять продлевать сделку, большой разницы нет. Главное, что информационный фон положительный. Думаю, что страны согласятся дальше работать в таких условиях», — считает эксперт.

Предварительно все подписанты соглашения «ОПЕК плюс» готовы подлить действие договоренностей. Как ранее говорил саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, участники сделки готовы сделать это до конца марта 2018 года. Однако объемы сокращения в этом случае не изменятся. Соответствующее намерение высказал уже ряд стран, включая Россию, ОАЭ и других нефтедобытчиков. Также и Ирак, который долгое время заявлял о том, что не будет участвовать в пролонгации сделки, хотя и поддерживает стремления ОПЕК стабилизировать рынок, в итоге все-таки согласился продлить сделку. Произошло это после того, как в Багдад на переговоры по этому вопросу прибыл министр энергетики Саудовской Аравии, и сторонам удалось договориться.

Кроме того, министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Ассам аль-Марзук сообщил, что к сделке «ОПЕК плюс» могут присоединиться Египет, Норвегия и Туркменистан. Так, саудовский министр провел переговоры о присоединении к венским договоренностям с рядом стран, включая и три вышеупомянутые, после чего они сообщили о готовности присоединиться к договоренностям, заявил глава кувейтского Минэнерго. Египет и Туркменистан примут участие в заседании ОПЕК в Вене. Причем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо тоже говорил о такой возможности, однако не называл конкретные страны.

«Остальные страны, которые не входят пока в это соглашение, не очень большие объемы добывают. Может, около 5% относительно того, что уже охвачено этим соглашением. Поэтому на рынок это никак принципиально не повлияет», — считает Листовской.

Что же касается результатов от сделки, по поводу которых ходит много споров, то, по словам гендиректора Фонда энергоразвития, проблема состоит в том, что мировые запасы нефти не сокращаются. Они держатся на максимальном уровне уже третий год. Однако цена на нефть смогла подняться и удержаться на среднем уровне именно благодаря информационному давлению.

«Это информационное давление, которое происходит из договоренности, искусственно завышает точку равновесия цены на нефть относительно ее естественного состояния без этих договоренностей. Проблема в том, что спрос как раз не успевает за добычей. Это соглашение должно искусственно оттянуть на себя часть предложения. А спрос как на 1−1,5% в год рос, так и растет», — заключил Андрей Листовской.