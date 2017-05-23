Москва, 23 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) назвал «идущей ко дну» модель, когда Киев выпрашивает денег у стран Запада под предлогом российской агрессии.

Василий Тропинин. Нищий старик (фрагмент) . 1823

Об этом он написал 23 мая в своем Twitter, комментирую сообщение руководителя административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни о намерении Вашингтона существенно сократить объем предоставления безвозмездных военных грантов.

«Украинская модель» — выпрашивание денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну», — написал Пушков.

Ранее Малвейни заявил, что программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в числе которых — Украина, будут заменены кредитами. Предполагается, что объем средств, расходуемых в рамках этих программ, сократится на 29%.

Кроме того, американские СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что США намерены сократить финансовую помощь Украине на 70%.

Согласно опубликованному проекту бюджета Госдепартамента на 2018 фискальный год, финансовую помощь Украине по линии этого ведомства планируется сократить с $570,9 млн до $177,9 млн.