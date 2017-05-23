Телеканалы Украины обязали вещать и петь по-украински на 75%
Киев, 23 мая, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, украинский парламент во втором чтении принял законопроект №5313 о введении языковых квот на украинском телевидении. «За» соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов, передает ИА REGNUM.
Согласно закону, на общенациональных телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента и 60% контента — для региональных каналов в каждом промежутке времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00 часов.
Кроме того, телепрограммы и фильмы, которые были выполнены не на государственном языке и не являются собственным продуктом телерадикомпаний, должны иметь субтитры на украинском языке. Невыполнение закона о квотах телеканалами будет наказываться штрафами в размере 5% от лицензионного сбора. Если будут продолжаться нарушения, то может дойти до обращения в суд об аннулировании лицензии. Фильмы и передачи, созданные до 1 августа 1991 года, можно не переводить, однако субтитры на государственном языке обязательны. Однако если фильм времен СССР создавали в оригинале не на русском, его надо озвучить или дублировать на украинском. В фильмах допускается 10% общей продолжительности всех реплик на иностранном языке, но с субтитрами.
Передачи в эфире телеканала считаются украинскими, если ведущие говорили на государственном языке — так что гости могут говорить на любом языке, но субтитры в этом случае обязательны.
Законопроект вступает в силу через 4 месяца после публикации в официальном издании. Однако в течение первого года действия закона все программы и передачи, их части, полностью или частично созданные или профинансированные телекомпанией, будут засчитываться в квоту государственного языка.
Ранее, в мае 2017 года начальник управления образования Мариупольского горсовета (под контролем ВСУ) Светлана Добровольская заявила, что власти Мариуполя намерены перевести все городские школы на обучение на украинском языке. По ее словам, в государственных местных школах уже происходит внедрение украинского языка. В 2017 году две школы станут украиноязычными. Среди них — школа №10, где набрали пять украинских первых классов по 30−35 человек.
По словам чиновницы, ребенок, который учится на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя.
«Родители это понимают, этим и объясняется большое стремление отдавать детей именно в классы с украинским языком обучения», — сказала Добровольская.
Напомним, 21 мая назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о конкурсе на «полную украинизацию» населенных пунктов Донбасса. В частности, населенный пункт, который первым завершит украинизацию, получит 30 миллионов грн (1,1 млн долл), за второе место — 20 (759 тыс долл), за третье — 10 (379 тыс долл).
По его словам, деньги из областного бюджета на развитие инфраструктуры получит населенный пункт, который полностью переведет все указатели, названия объектов топонимики и рекламные вывески на украинский язык.
«Очень хочется увидеть, что когда въезжаешь в Донецкую область — это Украина. Это визуализация, в первую очередь — реклама, вывески. В украинском городе, с украинскими вывесками должны быть классные дороги, и это также дополнительный стимул», — сказал Жебривский.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2016 года Рада внесением изменений в закон «О телевидении и радиовещании» ввела на радиостанциях обязательные квоты на украинские песни.