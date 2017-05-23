Киев, 23 мая, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, украинский парламент во втором чтении принял законопроект №5313 о введении языковых квот на украинском телевидении. «За» соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

Согласно закону, на общенациональных телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента и 60% контента — для региональных каналов в каждом промежутке времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00 часов.

Кроме того, телепрограммы и фильмы, которые были выполнены не на государственном языке и не являются собственным продуктом телерадикомпаний, должны иметь субтитры на украинском языке. Невыполнение закона о квотах телеканалами будет наказываться штрафами в размере 5% от лицензионного сбора. Если будут продолжаться нарушения, то может дойти до обращения в суд об аннулировании лицензии. Фильмы и передачи, созданные до 1 августа 1991 года, можно не переводить, однако субтитры на государственном языке обязательны. Однако если фильм времен СССР создавали в оригинале не на русском, его надо озвучить или дублировать на украинском. В фильмах допускается 10% общей продолжительности всех реплик на иностранном языке, но с субтитрами.

Передачи в эфире телеканала считаются украинскими, если ведущие говорили на государственном языке — так что гости могут говорить на любом языке, но субтитры в этом случае обязательны.

Законопроект вступает в силу через 4 месяца после публикации в официальном издании. Однако в течение первого года действия закона все программы и передачи, их части, полностью или частично созданные или профинансированные телекомпанией, будут засчитываться в квоту государственного языка.

Ранее, в мае 2017 года начальник управления образования Мариупольского горсовета (под контролем ВСУ) Светлана Добровольская заявила, что власти Мариуполя намерены перевести все городские школы на обучение на украинском языке. По ее словам, в государственных местных школах уже происходит внедрение украинского языка. В 2017 году две школы станут украиноязычными. Среди них — школа №10, где набрали пять украинских первых классов по 30−35 человек.

По словам чиновницы, ребенок, который учится на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя.

«Родители это понимают, этим и объясняется большое стремление отдавать детей именно в классы с украинским языком обучения», — сказала Добровольская.

Напомним, 21 мая назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о конкурсе на «полную украинизацию» населенных пунктов Донбасса. В частности, населенный пункт, который первым завершит украинизацию, получит 30 миллионов грн (1,1 млн долл), за второе место — 20 (759 тыс долл), за третье — 10 (379 тыс долл).

По его словам, деньги из областного бюджета на развитие инфраструктуры получит населенный пункт, который полностью переведет все указатели, названия объектов топонимики и рекламные вывески на украинский язык.

«Очень хочется увидеть, что когда въезжаешь в Донецкую область — это Украина. Это визуализация, в первую очередь — реклама, вывески. В украинском городе, с украинскими вывесками должны быть классные дороги, и это также дополнительный стимул», — сказал Жебривский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2016 года Рада внесением изменений в закон «О телевидении и радиовещании» ввела на радиостанциях обязательные квоты на украинские песни.