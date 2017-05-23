Киев, 23 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Пенсионная реформа на Украине предусматривает сохранение специальных пенсий для украинских военнослужащих, сталеваров, шахтеров и рабочих химической отрасли. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом вечером, 22 мая, в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Василий Максимов. Старик. 1881

«Специальные пенсии будут сохранены для всех военнослужащих. Никаких не будет ограничений, наоборот, мы считаем, что мы должны сторицей отдать нашим героям, которые сегодня защищают наше государство», — сказал Гройсман, отметив, что предложенная в рамках пенсионной реформы система предусматривает ограничение других специальных пенсий.

Что касается расширения списка профессий с правом на досрочное оформление пенсии из-за вредных условий труда, а речь идет, в частности, о сталеварах, шахтерах, работниках химической отрасли, то здесь правительство будет делать все, чтобы отстоять права людей, задействованных на таких производствах.

«Мы сделаем все для того, чтобы представители «вредных» профессий сохранили право на досрочный выход на пенсию», — пообещал Гройсман.

Он заверил, что законопроект о пенсионной реформе будет содержать норму об автоматическом осовременивании пенсий, хотя пенсионный возраст останется неизменным.

«Пенсия будет рассчитываться на основе трудового стажа. Если человек работал всю жизнь, справедливо платил взносы, он должен получить повышенную пенсию. Если не работал, то «включается» совсем другой механизм — целевой социальной поддержки из бюджета страны, но не за счет того, кто всю жизнь работал. Пенсионная система должна быть справедливой», — добавил Гройсман.

По его словам, Украина располагает финансовыми ресурсами для проведения пенсионной реформы. Премьер уточнил, что ключевыми источниками реформы станут детенизация экономики и повышение платежной дисциплины, что в совокупности позволит не только повысить размеры пенсий, но и добиться бездефицитности бюджета Пенсионного фонда уже через 7−10 лет.

«Система, которую мы предлагаем, будет справедливой для людей труда. Сегодняшние и будущие пенсионеры будут приходить в свой Пенсионный фонд за своей заработанной пенсией», — подчеркнул Гройсман.

Он также заверил, что правительство готово к совместной работе с парламентом по вопросам проведения медицинской реформы и настроено на поиск компромиссных решений в этой сфере.

«Эти изменения нужны людям. В прошлом году мы вышли на экономический рост и удерживаем его. Пакет законов по здравоохранению — достаточно качественный, и мы считаем, что он будет основой принятия эффективных решений. Систему надо менять. То, что парламент не включил законы (по медреформе) в повестку дня, говорит о том, что надо коммуницировать с парламентом. Будем искать правильные решения, начнем дискутировать с фракциями — чтобы провести реформу, которая необходима», — пояснил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года премьер Гройсман отметил, что в рамках пенсионный реформы планируется поднять с 15 до 25 лет трудовой стаж для получения пенсии. Он отметил, что не считает трудовой стаж в 25 или даже 35 лет слишком большим.

«Я слышал, что говорят, что 25 лет трудового стажа — это очень плохо. Друзья, 25 лет трудового стажа — это трудовая пенсия, на нее надо заработать. И миллионы украинцев, я это утверждаю, абсолютное большинство всю жизнь зарабатывали на свою пенсию, но, к большому сожалению, ни у кого из политических элит тогда, когда формировали эту систему, не хватило политической воли сделать справедливую систему», — заявил Гройсман.

Гройсман заверил, что пенсионный возраст будет равен 60 лет — повышения не будет.

«Мне сегодня 39 лет, я имею трудового стажа почти 23 года. Для того, чтобы достичь 25-летнего или даже 35-летнего трудового стажа, мне исполнится 51 год — мне еще надо будет 9 лет работать до пенсии. Каждый работающий человек имеет достаточно стажа, чтобы получить соответствующую пенсию», — сказал он.

Напомним, в апреле 2017 года народный депутат Украины, член фракции «Самопомич» Роман Семенуха заявил, что на дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 млрд грн (5 млрд 353 млн долл).