Рига, 23 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Известный в Латвии общественно-политический активист Владимир Линдерман подал заявление в прокуратуру в связи со статьей депутата Сейма от праворадикального Национального объединения Эдвина Шноре, в которой депутат сравнивает русскоязычных жителей Латвии со вшами, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Статья Шноре «Цель: латышская Латвия» была опубликована в издании Nacionālās apvienības avīzе. В ней содержалось следующее высказывание: «Как в свое время сказал министр общественных дел Алфредс Берзиньш, если один раз запустишь русскую вошь в шубу, то извлечь ее оттуда будет трудно. И действительно, мы видим, что прибывшие во время СССР русскоязычные, хотя постоянно и ругают Латвию, но при этом не уезжают. Во всяком случае, не в том объеме, как латыши этого хотят…».

В связи с этим высказыванием Владимир Линдерман обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям парламентария и начать уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона. По мнению Линдермана, сравнение людей других национальностей (в данном случае — русских) со вшами, тараканами, червями, бациллами и тому подобными является типичным приемом нацистской пропаганды.

«Ее цель — подготовить массовое сознание к убийству представителей других национальностей, поскольку вшей и тараканов не жалко, их убивают», — указал в заявлении Владимир Линдерман и добавил, что похожая фраза принадлежит одному из идеологов гитлеровского режима Генриху Гиммлеру: «Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены».

Линдерман считает, что высказывания Шноре попадает под действие 78-й статьи Уголовного закона ЛР («Возбуждение национальной, этнической и расовой розни»), не исключается, что в материале содержатся и признаки, попадающие под действие 71-й статьи УЗ Латвии («Подстрекательство к геноциду»).